شاب أمريكى يقر بمحاولته دعم تنظيم داعش الإرهابى

نيويورك 22-2-2018م (رويترز) أقر مواطن أمريكى من مدينة نيويورك، الأربعاء، بمحاولته تقديم دعم مادى لتنظيم داعش الإرهابى.

وقال مدعون اتحاديون إن سمير على محمدى (24 عاما) اعترف أيضا أمام بول إنجيلماير، قاضى المحكمة الجزئية فى مانهاتن، بتزوير جواز سفر لتسهيل عمل من أعمال الإرهاب. واتهمه الادعاء بمحاولة مساعد عميل سرى لسلطات إنقاذ القانون للسفر إلى سوريا للقتال فى صفوف داعش.

ومن المقرر أن يصدر القاضى حكما فى السابع من يونيو على المتهم الذى يواجه عقوبة السجن مدة تصل إلى 20 عاما لمحاولته دعم داعش والسجن 25 عاما لتزوير جواز سفر. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من محاميته سوزان كيلمان.

وألقى القبض على على محمدى بمنزله فى برونكس فى مايو أيار 2016. وقالت السلطات إنها عثرت بمنزله على راية لتنظيم داعش وأسلحة بيضاء.

وقال الادعاء إن على محمدى أبلغ عملاء سريين بأنه وأخاه خططا للسفر لسوريا لكن أخاه اعتقل فى ألبانيا حيث يقيم الأبوان، وبأنه ادخر 2500 دولار للذهاب إلى سوريا لكنه كان بحاجة لجواز سفر.



