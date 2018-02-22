النائب العام يلتقي بنظيره الأسكتلندي

لندن 22 - 2 - 2018 م ( سونا ) - التقى مولانا عمر أحمد محمد، النائب العام، اليوم، على هامش ملتقى النواب العموميين المنعقد حاليا بالعاصمة البريطانية لندن بالسيد جيمس وولف، النائب العام، ورئيس الادعاء في اسكتلندا ، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وأفضل الممارسات في مكافحة الجريمة .

وقدم مولانا عمر شرحا لعمل النيابة العامة في السودان كجهاز مستقل يعمل لإنفاذ القانون في مرحلة ما قبل المحاكمة، شارحا دور النيابة في مكافحة الجرائم بما في ذلك جريمة الإتجار بالبشر والعمالة القسرية . من ناحيته أكد النائب العام الاسكتلندي أهمية التعاون المشترك وتبادل المعلومات والمساعدات لأغراض إنفاذ القانون بشأن الجرائم ذات الصلة بأعمال المؤتمر والمتمثلة في الإتجار بالبشر والعمالة القسرية والعبودية المعاصرة .

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