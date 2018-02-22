وزير رئاسة الجمهورية يؤكد أهمية استمرار التدريب و التأهيل لمنسوبي رئاسة الجمهورية

الخرطوم 22-2-2018م(سونا)- اكد وزير رئاسة الجمهورية دكتور فضل عبد الله فضل أهمية استمرار التدريب والتاهيل لمنسوبي رئاسة الجمهورية مشيرا إلى ان التدريب عملية مستمرة ومتجددة لاكتساب المهارات والمعرفة .

ودعا فضل لدى مخاطيته حفل تخريج الدورة التدريبية الأولي لفنيي الخدمات بالتعاون مع جامعة النيلين كلية تنمية المجتمع بحضور الأستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية و عدد من قيادات العمل برئاسة الجمهورية، دعا العاملين إلى تجويد الأداء والمحافظة على ما اكتسبوه من المهارات و المعرفة .

وأشاد فضل بجهود إدارة الضيافة والخدمات وجامعة النيلين في تطوير ورفع قدرات العاملين بالقصر الجمهوري .

من جانبه أكد الأستاذ طارق حاج علي وكيل رئاسة الجمهورية أن التدريب مشروع يجب الإهتمام به مبينا أنه من أولويات رئاسة الجمهورية .وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية تهتم بالتنمية البشرية في مجالات مختلفة مشيرا إلي الشراكة مع عدد من المؤسسات في التبادل العلمي و المعرفي .

وفي ذات الوقت أكدت الدكتورة جميلة نورالدائم الجميعابي عميد كلية تنمية المجتمع بجامعة النيلين جاهزية واستعداد الكلية للتعاون المستمر مع رئاسة الجمهورية في تدريب ورفع قدرات العاملين في كافة المجالات والتبادل المعرفي و العلمي .