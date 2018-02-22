حسبو يطلع على خطط وبرامج إتحاد الصيادلة

الخرطوم 22-2-2018م(سونا)- إطلع نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن على خطط وبرامج اتحاد الصيادلة لتطوير مهنة الصيدلة في البلاد.

ووقف نائب الرئيس لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري رئيس إتحاد الصيادلة الدكتور صلاح الدين إبراهيم على المشاكل التي تواجه الاتحاد في تنفيذ برامجه والمشكلات المتعلقة بانسياب الدواء والصناعة الدوائية في السودان .

وقال الدكتور صلاح الدين ابراهيم رئيس إتحاد الصيادلة في تصريح صحفي إن اللقاء أمن على أهمية دعم الصناعات الدوائية الوطنية وتشجيع الصناعة التقاعدية، مشيرا إلى أن نائب رئيس الجمهورية وعد بدعم اتحاد الصيادلة لتنفيذ برامجه الرامية لتطوير الصيدلة والإرتقاء بالأداء المهني للصيادلة.