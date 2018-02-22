مفوض العودة الطوعية يشيد بأبناء منطقة اندر بمحلية الطينة

الخرطوم 22-2-2018م(سونا)- أشاد مفوض العودة الطوعية بولايات دارفور الأستاذ تاج الدين إبراهيم بجهود أبناء منطقة اندر بمحلية الطينة بولاية الخرطوم لتعاونهم مع مفوضية العودة الطوعية و تبرعهم بعدد 40 طنا من الأسمنت لإعمار منطقة أندر بمحلية الطينة بولاية شمال دارفور.

ووعد مفوض العودة الطوعية باستكمال الخدمات الأساسية وتوفير متطلبات الإعمار للمنطقة .

وأعلن شباب منطقة أندر بولاية الخرطوم خلال لقائهم اليوم بمفوض العودة الطوعية بمكتبه بالخرطوم عن تعاونهم مع المفوضية بقيام نفير لإعمار قرية أندر بمحلية الطينة بولاية شمال دارفور و المساهمة في إنفاذ مشروعات العودة الطوعية بالمحلية.

