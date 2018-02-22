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أخبار محلية - سياسية

مفوض العودة الطوعية يشيد بأبناء منطقة اندر بمحلية الطينة

التاريخ : 22-02-2018 - 02:04:00 مساءً
الخرطوم 22-2-2018م(سونا)- أشاد مفوض العودة الطوعية بولايات دارفور الأستاذ تاج الدين إبراهيم بجهود أبناء منطقة اندر بمحلية الطينة بولاية الخرطوم لتعاونهم مع مفوضية العودة الطوعية و تبرعهم بعدد 40 طنا من الأسمنت لإعمار منطقة أندر بمحلية الطينة بولاية شمال دارفور.
ووعد مفوض العودة الطوعية باستكمال الخدمات الأساسية وتوفير متطلبات الإعمار للمنطقة .
وأعلن شباب منطقة أندر بولاية الخرطوم خلال لقائهم اليوم بمفوض العودة الطوعية بمكتبه بالخرطوم عن تعاونهم مع المفوضية بقيام نفير لإعمار قرية أندر بمحلية الطينة بولاية شمال دارفور و المساهمة في إنفاذ مشروعات العودة الطوعية بالمحلية.
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