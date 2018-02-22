د. فيصل حسن إبراهيم يؤدي القسم نائباً لرئيس المؤتمر الوطني ومساعداً لرئيس الجمهورية

الخرطوم 22 - 2 2018 م ( سونا) - أدى د. فيصل حسن إبراهيم نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية ومساعد رئيس الجمهورية القسم أمام المشير عمر البشير رئيس الجمهورية اليوم ببيت الضيافة بحضور مولانا بروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء ودكتور فضل عبدالله فضل وزير رئاسة الجمهورية .

وأكد د. فيصل حسن إبراهيم في تصريحات صحفية التزامه بالقيم والمعاني العظيمة التي وردت في القسم من حيث احترام الدستور والديمقراطية والحكم اللامركزي والحفاظ علي وحدة البلاد وسيادتها .

وأكد أن الحوار الوطني سيظل وثيقة وطنية قومية حيث إنها وحدت الإرادة السودانية. مبينا أنه سيعمل بكل جد واجتهاد من أجل إنفاذ مخرجات الحوار الوطني فضلا عن استكمال قضية السلام بجانب العمل علي تحقيق المعافاة والاستقرار للاقتصاد السوداني.