تشريعي ولاية الخرطوم يُجيز تقرير لجنة الشؤون الإستراتيجية والمعلومات والتنمية البشرية



الخرطوم22 - 2 - 2018 م (سونا) أجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في جلسته اليوم برئاسة المهندس صديق محمد علي الشيخ رئيس المجلس تقرير لجنة الشئون الإستراتيجية والمعلومات والتنمية البشرية بالمجلس حول تقرير أداء وزارة التنمية البشرية والعمل للعام 2017 وخطة الوزارة للعام 2018 .قدمه الأستاذ أحمد عبد الكريم الفكي رئيس اللجنة

كما قدم د. جعفر أحمد عبد الله وزير التنمية البشرية والعمل تقريره الذى استعرض فيه أداء وخطة وزارته والبرامج التى تم تنفيذها من قبل الوزارة خلال العام 2017 كاشفا عن تدريب 34077 من العاملين بالولاية تدريبا داخليا وخارجيا بالتركيز على تدريب المعلمين مشيرا إلى تركيز وزارته خلال العام 2017 على بناء القدرات البشرية وفق المعايير المعتمدة وتنمية وتطوير العمل المهني والحرفي وتحقيق الجودة والتميز الإداري إضافة إلى تفعيل التفتيش الميداني لإزالة الظواهر السالبة في بيئة العمل والتوعية .والإرشاد من أجل حماية مقومات الإنتاج

وأوصى تقرير لجنة الشؤون الإستراتيجية بضرورة رفع الميزانيات المخصصة للتدريب وعلاج حالة تسرب .الكفاءات في مجال التدريب المهني وإلزام وحدات الولاية لتدريب الموظفين الجدد حسب خطة الوزارة

من جانبهم طالب أعضاء المجلس لدى تداولهم تقرير أداء وخطة الوزارة طالبوا بضرورة أيلولة التدريب لوحدات الولاية لوزارة التنمية البشرية وتوفير الميزانيات اللازمة لها. داعين إلى أهمية قياس أثر التدريب .على المستفدين وتطوير الخدمة المدنية بالولاية

وشدد أعضاء المجلس على الإهتمام بمراكز التدريب المهني وتأهيل المعاهد الحرفية والعمل على تدريب .وتأهيل القطاعات غير المنظمة وتوفير مراكز تدريب بأرياف الولاية