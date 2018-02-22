نائب رئيس البرلمان تخاطب ملتقى الأثر الاقتصادي للتمويل الأصغر

الخرطوم 22/2/2018م (سونا ) - خاطبت دكتورة بدرية سليمان، نائب رئيس المجلس الوطني صباح اليوم ملتقى "الأثر الاقتصادي للتمويل الأصغر على الأسر المنتجة" الذي نظمه نادي صاحبات الأعمال والمهن بالخرطوم برعاية الأستاذ علي محمود عبد الرسول، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني.

ودعت بدرية إلى الاهتمام بالأسر المنتجة، مشيرة للتحديات التي تواجه فكرة التمويل الأصغر، كما دعت إلى مراجعة السياسات بما يضمن الاستمرار في دعم الأسر المنتجة تحت مظلة حماية التمويل مشيدة بدور نادي صاحبات الأعمال والمهن.

وأشار الأستاذ علي محمد عبد الرسول، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني راعي الملتقى إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد لحل مشكلة الاقتصاد الوطني، معددا الفرص الإيجابية التي تساعد على سد الفجوة الاقتصادية، داعيا إلى الاستفادة من تجارب الدول في إنتاج المشروعات المحلية الصغيرة التي تعمل على تخفيف العبء وزيادة الاكتفاء الذاتي وطالب محمود بفتح فرص للخريجين عبر هذه المشروعات.

من جانبها تطرقت عبلة مهدي، رئيس نادي صاحبات الأعمال والمهن إلى مشاكل الدولة الاقتصادية، داعية إلى بذل المزيد من العمل لتغيير المستقبل إلى الأفضل اقتصاديا واجتماعيا والاستفادة من تجارب الدول الغربية، موضحة أن السودان من الدول التي بدأت في تنفيذ فكرة التمويل الأصغر منذ العام 1994م .

وطالبت عبلة بمناصرة المرأة السودانية في جميع المجالات، مشيرة إلى تطور السودان في عملية التمويل الأصغر وسط المستفيدين واستعرضت رئيس نادي صاحبات الأعمال والمهن تجارب التوعية والتثقيف عبر التمويل الأصغر وفوائدها معددة فروع التمويل الأصغر التي بلغت ما يزيد عن 36 فرعا ممثلة في بنك الأسرة ومؤسسة الشباب للتمويل الأصغر ومؤسسة إبداع.

وأشارت إلى ضرورة التدريب والتأهيل ورفع القدرات لتنمية وتطوير التمويل الأصغر إلى جانب تهيئة البيئة الصالحة ، وقالت عبلة إن مخاطر التمويل الأصغر تتمثل في الضمانات وإن هناك وكالات لحل مشكلة الضمانات أنشئت في العام 2017 تعتبر الوسيط بين البنوك الكبرى والتمويلية.

وأكد الصادق آدم إبراهيم، ممثل مفوضية العون الإنساني أن تطوير قانون العمل يعمل على مساعدة المنظمات لمضاعفة عملها ووصولها للمجتمعات المستهدفة، داعيا إلى تمليك المواطنين المزيد من المعلومات حول التمويل الأصغر وكيفية الاستفادة منه.

وقد أشاد المتحدثون بطبيعة المرأة السودانية واهتمامها وتحملها للمسؤولية في مشاريع التمويل الأصغر.