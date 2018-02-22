حسبو يرأس اجتماع مهرجان جبل البركل

الخرطوم 22-2-2018م (سونا) - رأس الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية اليوم بالقصر الجمهوري اجتماع هيئة مهرجان جبل البركل بحضور أعضاء الهيئة .

و استعرض الاجتماع تقارير ونتائج النسخة الرابعة وما أحدثته من حراك ثقافي واقتصادي بالمنطقة ووجه نائب رئيس الجمهورية بإعداد تصور كامل حول خطة العمل للنسخة الخامسة للمهرجان.

وقال الأستاذ محمد خير عوض الله أمين الثقافة والإعلام والسياحة بهيئة مهرجان البركل في تصريح صحفي إن الاجتماع تناول تقييم الأداء التنفيذي للنسخة الرابعة في كافة محاورها وأمن الاجتماع على الدور الكبير لمهرجان البركل في رفع مستوى الاقتصادي لأهالي المنطقة.