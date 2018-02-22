تشريعي النيل الأبيض يجيز تقرير أداء وزارة الشئون الاجتماعية للربع الأخير للعام 2017م

كوستي 22-2-2018م (سونا) - أجاز مجلس ولاية النيل الأبيض التشريعي في جلسته اليوم برئاسة الأستاذ إسماعيل نواي السيد رئيس المجلس تقرير أداء وزارة الشئون الاجتماعية للربع الأخير من العام 2017م، وخطة الوزارة للعام 2018م، واللذان قدمتهما الأستاذة رحمة موسى عبد الرحمن، وزيرة الشئون الاجتماعية بالولاية .

واستعرض التقرير الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجالات الرعاية الاجتماعية ومشروعات مكافحة الفقر ومحاربة العادات الضارة ، وأشار التقرير للجهود التي بذلت في تخفيف حدة الفقر عن طريق ديوان الزكاة ومشروع شامل الذي تم تمويله عن طريق بنك التنمية الإفريقي بتمليك وسائل إنتاج للشرائح الضعيفة ، كما أوضح التقرير أن جملة المشروعات التي نفذت خلال العام 2017 بلغت 150مشروعا بمختلف القطاعات.

فيما هدفت خطة العام 2018م لتمليك الأسر الفقيرة والشرائح الخاصة، وسائل إنتاج لرفع مستوى الدخل وتأهيل المراكز الاجتماعية وتقديم الخدمات الصحية والتأمينية وخدمات المياه والبنية التحتية والنهوض بالتنمية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل دور التدريب لبناء القدرات وتأهيل الكادر البشري للنهوض بقطاعات المرأة والطفل والحفاظ على حقوقهم ونشر الوعي الاجتماعي والاهتمام بأسر الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب تفعيل دور منظمات المجتمع المدني لتنفيذ أهداف التنمية الاجتماعية وترسيخ قيم التعايش الديني ، وأشارت وزيرة الشئون الاجتماعية إلى أن جملة مشروعات العام 2018م بلغت 79 مشروعا بتكلفة كلية تقدر بأكثر من 336 ألف جنيه .

من جهته أشار الأستاذ إسماعيل نواي السيد رئيس المجلس التشريعي لأهمية وزارة الشئون الاجتماعية لارتباطها بالمجتمع وأنها تعمل على دعم الشرائح الضعيفة، داعيا لضرورة تنفيذ خطتها لهذا العام لما تحمله من مشروعات قيمة ستسهم في تنمية المجتمع.

وثمن أعضاء المجلس التشريعي خلال مداولاتهم جهود وزارة الشئون الاجتماعية خلال العام المنصرم، ودعوا لمضاعفة الجهد لتنفيذ خطة العام 2018 والتوسع في دعم الشرائح الفقيرة والتأمين الصحي والاهتمام بالمشروعات الإنتاجية للأسر الفقيرة.

