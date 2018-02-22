النائب الأول يخاطب مؤتمر سفراء السودان الاثنين القادم

الخرطوم 22-2-2018L (سونا) - يخاطب الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي ، يوم الاثنين القادم، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر سفراء السودان السابع الذي سينعقد بقاعة الصداقة .

وقال السفير عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي بالوزارة إن المؤتمر هو اجتماع لكل سفراء السودان في الخارج بهدف الالتقاء بقيادة الدولة والوزراء ووكلاء الوزارات لمناقشة القضايا التنموية والقضايا ذات الصلة باعتبارها مفتاح فيما نرى لغالب مشاكل السودان .

وأضاف أن المؤتمر سيناقش جذب الاستثمار والتبادل التجاري مع الدول، قائلاً إن السودان لديه مقومات أن يكون عملاقا اقتصاديا عالميا ، مضيفاً أن من الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر، الأمن القومي، حيث أن هنالك العديد من مناطق النزاع والتوتر التي لها تأثير مباشر على الأمن القومي وأن السودان حريص على أهمية تعزيز الأمن والسلم الإقليمي بالإضافة للقضايا الداخلية التي وجدت طريقها لمجلس الأمن، وقال الوكيل " إنه آن الأوان أن ينظر إلى هذه القضايا حسب مقتضيات الواقع الجديد الذي حدث فيه عدد من التطورات المهمة ".

وقال النعيم "من الموضوعات المهمة أيضا التواصل مع القطاع الخاص وتفعيله باعتباره السند والعضد للقطاع العام وجهود الدولة لجذب الاستثمار، فضلا عن مناقشة تسهيل مهام جالياتنا في الخارج والمهمات ذات الصلة بالعمل القنصلي .

