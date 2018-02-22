الخارجية : المرحلة الثانية من الحوار السوداني الأمريكي ستبدأ قريبا

الخرطوم 22-2-2018 (سونا)- أعلنت وزارة الخارجية أن المرحلة الثانية من الحوار السوداني الأمريكي ستبدأ قريباً .

وقال السفير عبد الغني النعيم، وكيل وزارة الخارجية، خلال مؤتمره الصحفي بالوزارة اليوم "بالنسبة للمرحلة الثانية من الحوار مع أمريكا لكل طرف شواغله واهتماماته، وسيجلس الطرفان مرة أخرى، وكل يناقش اهتماماته وشواغله حتى يتم الاتفاق على مسارات او اتفاق جديد يحدد المطلوب من كل طرف وبعد ذلك يسير العمل على نفس المنهجية التي سارت عليها المرحلة الأولى" .

وأضاف الوكيل أن من شواغل السودان في هذه المرحلة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وموضوع التجارة والديون على السودان والتي كان يجب أن تنتهي بانتهاء اتفاق السلام والذي أدى إلى انفصال الجنوب.

و في رده على اسئلة الصحفيين حول العلاقات السودانية المصرية قال "بالنسبة لعلاقاتنا مع مصر فعلاقتنا من الأهمية بمكان ومن المهم الوصول لحلول لأي مشاكل عالقة ولدينا عدد من اللجان السودانية المصرية مستمرة في عملها ومنها لجنة المعابر واللجنة القنصلية ولجنة التشاور السياسي " .

وحول عودة سفير السودان للقاهرة قال "سيعلن عنه في حينه" .

وأكد الوكيل أن السودان أكثر حرصا على علاقاته بدول الجوار التي تربطنا بها مصالح مشتركة، وأضاف نحن نعتمد دبلوماسية المعابر التي تفتح دول الجوار مع السودان وهذا ما نقوم به مع مصر التي فتحنا بيننا وبينها معبرين وتشاد التي تصدر العديد من سلعها عبر بورتسودان وجنوب السودان .

وعن العلاقات مع اريتريا قال إن السفارتين تمارسان عملهما بالخرطوم واسمرا ، وأضاف " ونحن نتعامل على الطريقة الدبلوماسية مع أي معلومة تصلنا ، وأي شئ نتخذه فيما يلي حدودنا هذا من حقنا السيادي بأن نحمي حدودنا بالطريقة التي نراها دون أن نضر بأحد والأبواب الدبلوماسية مفتوحة ومشرعة على الجوار ".

