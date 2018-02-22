البشير يطلع على المشاريع الخيرية التى تنفذها منظمة أهل الخير أولاد زايد الاماراتية بالسودان

الخرطوم 22-2-2018م (سونا) - اطلع المشير عمر البشير؛ رئيس الجمهورية؛ على المشاريع الخيرية التى تنفذها منظمة أهل الخير أولاد زايد بدولة الإمارات العربية فى السودان، بجانب خطتها للعام الجاري.

وأشاد البشير - لدى لقائه وفد المنظمة مساء اليوم ببيت الضيافة برئاسة السيد جوعان مبارك بن فاضل المزروعي - بالجهود التى تبذلها المنظمة فى المجالات الصحية والتعليمية وبناء المساجد ، والمشاريع الزراعية.

وتهدف المنظمة - خلال خطتها للعام الحالي - لتنفيذ مجمعات المزروعي الخيرية فى ولايات السودان المختلفة وبناء 4 مراكز صحية.

