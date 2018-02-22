الساعة الآن اليوم آخر تحديث 10:02:00 PM

أخبار محلية - سياسية

البشير يطلع على المشاريع الخيرية التى تنفذها منظمة أهل الخير أولاد زايد الاماراتية بالسودان

التاريخ : 22-02-2018 - 07:59:00 مساءً
الخرطوم 22-2-2018م (سونا) - اطلع المشير عمر البشير؛ رئيس الجمهورية؛ على المشاريع الخيرية التى تنفذها منظمة أهل الخير أولاد زايد بدولة الإمارات العربية فى السودان، بجانب خطتها للعام الجاري.
وأشاد البشير - لدى لقائه وفد المنظمة مساء اليوم ببيت الضيافة برئاسة السيد جوعان مبارك بن فاضل المزروعي - بالجهود التى تبذلها المنظمة فى المجالات الصحية والتعليمية وبناء المساجد ، والمشاريع الزراعية.
وتهدف المنظمة - خلال خطتها للعام الحالي - لتنفيذ مجمعات المزروعي الخيرية فى ولايات السودان المختلفة وبناء 4 مراكز صحية.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء