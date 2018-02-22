سفير السودان الجديد لدي زيمبابوى يقدم أوراق اعتماده

الخرطوم 22-2-2018م (سونا) - قدم السفير د. عبد الباقي حمدان كبير، أوراق اعتماده لفخامة الرئيس الزيمبابوي إمرسون دامبودزو منانقاقوا، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى جمهورية زيمبابوى.

نقل السيد السفير تحيات فخامة الرئيس عمر حسن احمد البشير لنظيره الزيمبابوي وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب الزيمبابوي بدوام التقدم والازدهار. كما عبر عن رغبته الصادقة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين. كما قدم الدعوة لفخامته لزيارة السودان في أقرب فرصة ممكنة.

من جانبه؛ أكد الرئيس منانقاقوا تطابق وجهات نظر البلدين والتنسيق القائم في المحافل الإقليمية والدولية سيما وأن البلدين ظلا يرزحان تحت الحصار الجائر مما أقعد بهما كثيرا، منوها إلى أهمية إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين لتمتين العلاقات وتأطير التعاون في المجالات الحيوية التي يجري الآن فيها العمل بين الجانبين.

كما عبر عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس البشير وتمنياته للشعب السوداني الشقيق بالتقدم والرفاهية.

