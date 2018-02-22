النائب الأول لرئيس الجمهورية : التنمية التي نفذتها حكومة الجزيرة إنجاز غير مسبوق

مدني 22-2-2018م (سونا) - قال النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح إن ماحققته حكومة الأمل والتحدي بولاية الجزيرة بقيادة الدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة بإنقاذ 244 مشروعاً تنموياً وخدمياً في العام 2017م يعد إنجازاً غير مسبوق في كل إقتصاديات العالم ومعدلات وقياسات التنمية العالمية .

جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم بقصر الضيافة بمدني اللقاء الذي أقيم على شرف عرض مشروعات التنمية للعام 2017م بحضور د. محمد طاهر ايلا والي الجزيرة وعدد من الوزراء بالحكومة الإتحادية وأعضاء حكومة الولاية والقيادات التنفيذية والسياسية والعسكرية والشرطية والأمنية وأكد أن التنمية عبر محاورها المختلفه غطت كل الجزيرة وركزت على قطاع الطرق الذي يعد قاطرة التنمية . مشيدا بهذا العمل المقدر وعودة الجزيرة لموقعها الطليعي والريادي وقال ان النهضة التي شهدها القطاع الصحي بالجزيرة عززت سياسية الدولة تجاه توطين العلاج بالداخل عبر تهيئة البيئة للأطباء الزائرين للولاية بشكل راتب

وأكد أن الإنتاجية العالية للقطن والتوسع في المساحات المزروعة خلال هذا الموسم جسدت تعافي مشروع الجزيرة ونهضته وعبر عن إشادته بالكوادر السودانية العاملة في المحالج وكفاءتها رغم قدم الآليات .

من جانبه أكد الدكتور محمد طاهر ايلا ان ماتم تقديمه جزء قليل من مما تم إنجازه وأعلن أنهم جاءوا لتلبية رغبات المواطنين وتلمس قضاياهم وتوفير الخدمة لهم وجدد تأكيده المضي قدماً في إنفاذ العديد من المشاريع ضمن ميزانية العام 2018م تغطي كافة المحاور والمحليات والعمل علي تشغيل المصانع المتوقفة وجذب مزيداً من الإستثمارات للولاية .

هذا وكان النائب الأول لرئيس الجمهورية قد إفتتح حزمة من مشروعات الطرق المسفلته بمدينة ودمدني بطول 4.233 متر مزينة بالانترلوك والكيرفستون والإضاءة بكلفة 36.1 مليون جنيه من التمويل الولائي والمقاول المنفذ هيئة الطرق والجسور الولائية والإستشاري هيئة الطرق والجسور القومية

