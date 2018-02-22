افتتاح سفارة السودان باستراليا

الخرطوم 22-2-2018 ( سونا)

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تم يوم الأثنين الماضي الافتتاح الرسمي لسفارة السودان في أستراليا والاحتفال بالذكرى الثانية والستين لاستقلال السودان وذلك بتشريف المهندس عبدالمنعم السني، الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية والأب القمص فيليو ساوث فرج، وعدد من المسئولين الأستراليين ورجال الأعمال والاعلاميين وأعضاء السلك الدبلوماسي.



تم رفع العلم السوداني لأول مرة في سماء العاصمة الأسترالية كانبيرا في فناء السفارة الواقع في حي السفارات بضاحية (Omalley) وعزف النشيد الوطني بحضور لفيف من أبناء الجالية السودانية والضيوف

رحب السفير ابراهيم البارودي في كلمته بالحضور وضيوف الشرف معربا عن أمله في أن يسهم فتح السفارة في تعميق وتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة. كما تم قص الشريط لافتتاح معرض السودان الدائم بمقر البعثة والذي يحوي معروضات ثقافية وتراثية تعكس الحضارة السودانية.