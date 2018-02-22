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أخبار محلية - سياسية

منظمتان سودانيتان تنالان صفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة

التاريخ : 22-02-2018 - 10:02:00 مساءً
لخرطوم 22-2-2018 (سونا) -


اوصت لجنة المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة في دورتها الاخيرة المنتهية في بداية فبراير الجاري بمنح الصفة الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة لمنظمتين سودانيتين هما: مركز ريادة الطوعي لبناء القدرات والدراسات.
Reyada for capacity building studies and consultations.
ومنظمة متطوعي السودان لحقوق الانسان والتنمية. Sudan volunteers organization for human rights development.

وقال السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية إن هذه التوصية جاءت نتيجة للتحركات والمساعي الحثيثة التي بذلتها بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة.
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