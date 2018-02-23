جاويش أوغلو: أي قوة تدعم الإرهابيين ستلقى من تركيا معاملة الإرهاب

انقرة 23-2-2018م (ترك برس)- قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنّ بلاده ستتعامل مع أي دولة أو قوة تدعم تنظيم "ي ب ك" الإرهابي، بنفس الطريقة التي تتعامل مع التنظيم الإرهابي نفسه.

وأعتبر جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد القادر مساهل بالعاصمة أنقرة، الدول أو القوى التي تدعم تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، متساوية مع التنظيم الإرهابي.

وأضاف جاويش أوغلو أنّ تركيا تولي اهتماما كبيرا لوحدة الأراضي السورية والحفاظ على حدودها، وأنّ أنقرة كانت وما زالت تشدد عقب كل اجتماع بشأن الأزمة السورية، على ذكر هذه النقطة في البيانات الختامية المشتركة.

وأشار الوزير التركي إلى أنّ "ي ب ك/ بي كا كا" يتواجد في سوريا لتقسيم أراضي هذا البلد، ويُرغم كل من لا يوافقه التطلعات والأهداف، على الهجرة القسرية.

واستطرد قائلاً: "أطلقنا عملية غصن الزيتون لتطهير عفرين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، وهذه العملية تحولت إلى حملة ضدّ "ي ب ك/ بي كا كا" وداعش معاً، لأننا نعلم بأنّ التنظيمين الإرهابيين يتعاونان في عفرين ضدّ القوات التركية".

وعن ادعاءات دخول قوات موالية للنظام السوري إلى عفرين، قال جاويش أوغلو: "نؤيد أننا لا نمانع مكافحة تنظيمات إرهابية مثل داعش و"ي ب ك/ بي كا كا"، فالإرهاب عدو مشترك للجميع، لكن لن نسمح لأحد بدخول عفرين بهدف توفير الحماية لـ "ي ب ك/ بي كا كا".

