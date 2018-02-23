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أخبار محلية - سياسية

النائب العام يلتقى بالنائب العام لانجلترا وويلز

التاريخ : 23-02-2018 - 10:07:00 صباحاً
لندن 23-2-2018م(سونا) - إلتقى مولانا عمر أحمد محمد النائب العام اليوم على هامش ملتقى النواب العموميون المنعقد حاليا بالعاصمة البريطانية لندن بالسيد جيرمي رايت النائب العام لإنجلترا وويلز بحضور السيد اليسون ساندرس مديرة النيابات العامة في إنجلترا وويلز وبحضور أعضاء الوفد السوداني .
وقد تناول اللقاء التحديات التي تواجه العمل النيابي بشأن تنسيق الجهود وتبادل المعلومات المتعلقة بالعمل .الجنائي في مرحلة ما قبل المحاكمة.
وناقش الطرفان جريمة الاتجار بالبشر والعمالة القسرية وغيرها من الجرائم ذات الصلة.
وقد أشاد الطرفان بمستوى التعاون بينهما مع التأكيد على ضرورة تقوية هذا التعاون ليشمل بناء القدرات للجانب السوداني وتقوية قنوات الاتصال اعتماداً على الوسائل الحديثة للتواصل
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