روسيا: لا يوجد اتفاق في مجلس الأمن بشأن الهدنة في سوريا

نيويورك 23-2-2018م (بى بى سى )- أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة على ضرورة التوصل إلى قرار فعال.

وقال إن "وقف إطلاق النار يحمل أهمية كبرى من حيث المبدأ وليس فقط لتقديم لإيصال المساعدات الإنسانية".

وأضاف أن التحدي يتمثل بكيفية تحقيق ذلك، لا نحتاج إلى قرارات رمزية من أجل التوصل إلى قرارات بل معايير يمكن اتخاذها لتتناسب مع الظروف على الأرض.

وتعد روسيا الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد ، ولها حق النقض داخل مجلس الأمن.

واتهمت نائبة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة كيلي كيري روسيا بقطع الطرق للتوصل إلى أي "جهد مفيد" لوقف القتال في الغوطة الشرقية.

ما زالت الغوطة الشرقية تتعرض إلى قصف مكثف من قبل القوات الحكومية السورية لليوم الخامس على التوالي.

وارتفع عدد القتلى منذ يوم الأحد ليصل إلى 403 قتلى، وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومركزه بريطانيا مقتل أكثر من 46 شخصاً الخميس.

وكان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وصف الأوضاع في الغوطة الشرقية بأنها "جهنم على الأرض"، ودعا جميع أطراف القتال هو وقف جميع الأعمال الحربية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

