مجلس دينكا نقوك يرحب بتعيين د. فيصل حسن ابراهيم نائبا لرئيس المؤتمر الوطني للشئون الحزبية

الخرطوم 24-2-2018(سونا)- رحب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي بالسودان بتعيين دكتور فيصل حسن ابراهيم ونيله ثقه فخامة رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير رئيس حزب المؤتمر الوطني وتكليفه نائبا لرئيس الحزب للشئون الحزبية ومساعدا لرئيس الجمهورية خلفاً للمهندس ابراهيم محمود.

كما رحب الاستاذ فدانق كوال مدير مكتب الإعلام و الثقافة بالمجلس الأعلى في تصريح/ لسونا/ بتعيين الفريق صلاح قوش مديرا لجهاز الأمن والفريق جلال الدين الشيخ الطيب نائبا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وقال فدانق إن المجلس يرى أن هذه الاجراءات ستنعكس إيجابا على البلاد عامة وعلى منطقة ابيي خاصة لأن كلا من الدكتور فيصل ابراهيم والفريق جلال الدين الشيخ الطيب عملا وبذلا جهدا كبيرا ومقدرا لمجتمع دينكا أبيي بالسودان خاصة فيما يتعلق بالنجاح والتقدم والازدهار الذي حققه المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي بالسودان .



