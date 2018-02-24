النائب الأول يخاطب مؤتمر سفراء السودان الاثنين المقبل

الخرطوم 24-2-2018م(سونا) -يخاطب الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الجلسة الافتتاحية لمؤتمر سفراء السودان السابع الذي سينعقد الاثنين المقبل بقاعة الصداقة .

وقال السفير عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية إن المؤتمر الذي يشارك فيه كل سفراء السودان بالخارج يهدف الى الالتقاء بقيادة الدولة والوزراء ووكلاء الوزارات لمناقشة القضايا التنموية والقضايا ذات الصلة باعتبارها المفتاح فيما نرى لغالب مشاكل السودان .

وأضاف أن المؤتمر سيناقش ايضا قضايا جذب الاستثمار والتبادل التجاري مع الدول، قائلاً إن السودان لديه مقومات أن يكون دولة عملاقة اقتصاديا ، مضيفاً أن من الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر كذلك الأمن القومي، حيث أن هنالك العديد من مناطق النزاع والتوتر التي لها تأثير مباشر على الأمن القومي وأن السودان حريص على أهمية تعزيز الأمن والسلم الإقليمي بالإضافة للقضايا الداخلية التي وجدت طريقها لمجلس الأمن، وقال الوكيل " إنه آن الأوان أن ينظر إلى هذه القضايا حسب مقتضيات الواقع الجديد الذي حدثت فيه تطورات المهمة ".

وقال النعيم "من الموضوعات المهمة أيضا التواصل مع القطاع الخاص وتفعيله باعتباره السند والعضد للقطاع العام وجهود الدولة لجذب الاستثمار، فضلا عن مناقشة تسهيل مهام جالياتنا في الخارج والمهمات ذات الصلة بالعمل القنصلي .