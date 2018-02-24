الأمة الفيدرالى بشمال دارفور يؤكد اهتمامه بمعاش الناس والعمل مع الشركاء لتحسين الأوضاع الاقتصادية

الفاشر 24-2-2018م (سونا) -أكد رئيس حزب الأمة الفيدرالي بولاية شمال دارفور المهندس انور اسحق سليمان اهتمام الحزب بمعاش الناس والعمل مع الشركاء لتحسين الاوضاع الاقتصادية خاصةً في ظل انفلات الاسعار،كاشفاً أن حزبه دفع برؤيته لقيادة الدولة حول المسارات الاقتصادية والسياسية والعلاقات الخارجية.

وأشاد خلال مخاطبته البرنامج الاجتماعى لحزب الامة الفيدرالى اليوم بداره بالفاشر بحضور قيادات الحزب من المحليات ومعسكرات النازحين بالجهود المبذولة من قبل الحكومة لتخفيف أعباء المعيشة والحد من وطأة ارتفاع الأسعار مجدداً تمسك حزبه بالحوار الوطنى باعتباره الحل الامثل للازمة السودانية داعياً الممانعين الى ضرورة اللحاق بالحوار الوطنى والعمل مع كافة القوى السياسية لتحقيق التنمية المستدامة في السودان.

وأشار الى أهمية جمع الصف الوطنى والاتفاق حول قضايا الوطن الكلية دون إقصاء لأحد نظراً لان البلاد في أمس الحاجة لإجماع رأي أبنائها حول الأجندة الوطنية خاصةً فى ظل هذه المرحلة المفصلية التى تمر بها.وقال إنه قد آن الأوان لتناسى مرارات وجراحات الماضى والعمل على تغليب المصالح الكلية للوطن على المصالح الذاتية التى باتت لاتخدم اى قضية.

وثمن التحسن الكبير الذى طرأ على العلاقات الخارجية مقارنةً بالمرحلة الماضية مشيراً فى هذا الصدد الى الدور الكبير الذى لعبته الدبلوماسية السودانية مما مكنها من تحقيق تطور ايجابى فى العلاقات مع دول الجوار علاوةً على التطور الكبير الذى تشهده العلاقات السودانية الاوربية.ووجه قيادات الحزب بتفعيل العمل التنظيمى والاهتمام بالتدريب والمناشط بشتى ضروبها تجويداً للاداء.

وجدد الامين العام للحزب وعدد من القيادات وقوفهم مع قيادة الحزب على المستويين القومى والولائى لدفع مسيرة العمل الحزبى وطالبوا بضرورة التخطيط للمرحلة المقبلة وتفعيل العمل بمختلف المحليات .

