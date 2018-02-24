تشريعي النيل الأزرق يؤكد إسناده لحملة جمع السلاح بالولاية

الدمازين 24-2-2018 م(سونا)- عقب انطلاقة الحملة الإعلامية لجمع السلاح بولاية النيل الأزرق تدافعت المؤسسات المختلفة لاسناد الحملة وفي مقدمتها المجلس التشريعي حيث جاءت تأكيدات قيادات واعضاء المجلس لاسناد الحملة من واقع الدور الرقابي والتوزيع الجغرافي لممثلي المحليات واجماعهم بان جمع السلاح يسهم في بسط هيبة الدولة ويحقق التنمية والاستقرار، وأن المجلس التشريعي باعتباره الجهة التشريعية وضابط إيقاع تنفيذ العملية ممثلآ في هيئة قيادته ونوابه ، يعد الحملة خطوة سياسية مهمة لتوحيد اهل السودان داعيآ إلى أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية لإنجاح الحملة للمحافظة علي الأمن والسلم الذي تشهدهما الولاية .

وفي استطلاع لـ(سونا) داخل أروقة المجلس أكد الاستاذ سراج حمد عطا المنان رئيس المجلس أن مشروع جمع السلاح مشروع قومي يشمل ولايات السودان كافة .وثمن النجاح الذي حققته الحملة بولايات دارفور وكردفان والذي انعكس على ارض الواقع أمنا واستقرارآ معربآ عن سعادتهم بانطلاقة المرحلة الاولي للحملة المعنية بالإعلام والتوعية .

كما اشاد بالتعايش السلمي الذي كان دائمآ طابعآ لمواطن النيل الأزرق برغم ماعانته الولاية من ويلات الحروب قائلآ إن انتشار السلاح في ايدي المواطنين برغم قلته يعد دعوة لحمل السلاح ومهددآ للامن الاجتماعي والاقتصادي ،مناشدآ المواطنين بضرورة جمع الاسلحة غير المقننة وتسليمها للجهات المختصة مجددآ ثقتهم في القوات النظامية لحماية المواطنين وممتلكاتهم .

وجدد دعم المجلس للحملة من خلال قيادة المجلس وعبر نواب الدوائر داعيآ قيادات الإدارة الاهلية والمواطنين للتعاون مع اللجان المختصة بجمع السلاح حتى تصبح الولاية خالية من الأسلحة غير المشروعة لدعم الأستقرار الأجتماعي والاقتصادي والقومي.

الاستاذ عمر عيسي محمد نائب رئيس المجلس التشريعي أكد مساندتهم ودعمهم لتشريعات المجلس الوطني لجمع السلاح داعيآ المواطنين لتسليم الاسلحة غير المقننة للجان المختصة موضحآ أن أمن المواطن مسؤولية القوات النظامية .

وأضاف أن الولاية خالية من المركبات غير المقننة والاسلحة الموجودة تم حصرها مسبقآ وتوقع أن تتم عملية جمع السلاح بصورة سلسة . كما أمن على ثقتهم بوعي مواطن الولاية متمثلآ في التعايش السلمي وأضاف لانريد المساس بهذا ألاستقرار.

وفي ذات السياق أعرب الاستاذ عبد الباقي أرباب خميس عضو المجلس عن سعادتهم بانطلاق حملة جمع السلاح لضمان استقرار المواطن والولاية مضيفآ ،بدأنا حملات توعوية مبكرة والولاية آمنة ومستقرة ولاتعاني من أي صراع قبلي وأنه لاضرورة لوجود السلاح في ايدي المواطنين. ووجه الدعوة للمواطنين بضرورة تسليم ماتبقي من أسلحة حتي لايتعرضوا للمساءلة القانونية .

الأستاذة آمنة المأمون عضو المجلس قالت إن جمع السلاح من أهم مخرجات الحوار الوطني وقدمت الشكر لرئاسة الجمهورية قائلة سعداء برؤية مخرجات الحوار الوطني تنفذ على ارض الواقع وناشدت المواطنين بضرورة جمع السلاح غير المرخص .

وأبانت وجود السلاح لدي المواطنين يهدد استقرار الولاية كما أكدت عدم جدوي محاولة إخفاء السلاح وطالبت المواطنين بضرورة تسليم الاسلحة غير المقننة بشكل طوعي والأمتثال لموجهات الدولة التي تصب في مصلحة المواطن.

وأعرب الاستاذ عباس يونس صالح يونس عضو المجلس عن الدائرة الثامنة محلية قيسان عن سعادتهم ببدء الحملة واضاف أنهم كنواب بالمجلس التشريعي بدأوا حملات توعوية مبكرة بأهمية جمع السلاح بالمحليات السبع سبقت زيارة نائب رئيس الجمهورية ، مبيناً أنها وجدت استجابة كبيرة من المواطنين مؤكدآ ان لجنة جمع السلاح لن تواجه بأي صعوبات ولن تصل لمرحلة الجمع القسري، مجددآ استمرارية دعمهم للحملات كما ناشد المواطنين بضرورة الاستجابة الطوعية وتسليم السلاح للجهات المختصة .