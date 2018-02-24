رئاسة الجمهورية تؤكد دعمها لإعادة إعمار منطقة الحلف التابعة لمحلية المالحة بولاية شمال دارفور

الفاشر 24 - 2 - 2018 م (سونا) -أكد وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء عثمان أحمد فضل واش ان حملة جمع السلاح التي تم تنفيذها مؤخرا أسهمت بصورة كبيرة في تحقيق الأمن والإستقرار بدارفور مشيراً إلى التحديات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة داعيا أبناء منطقة المالحة للمزيد من التعاون لدفع جهود الدولة الرامية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.

وأعلن واش خلال مخاطبته النفرة الكبرى لإعادة إعمار منطقة الحلف التابعة لمحلية المالحة والتي تعرضت العام الماضي لدمار في البني التحتية جراء تعرضها للأعاصير الرعدية في خريف العام الماضى أعلن عن دعم رئاسة الجمهورية للمنطقة حتي تتمكن من تجاوز المحنة التي ألمت بها مشيدا في الوقت نفسه بأبناء الميدوب لدعمهم السخي من أجل إعمار منطقة الحلف. ودعا واش إلي الإهتمام باستخراج الرقم الوطنى لأبناء وبنات المنطقة.

من جهته أعلن ممثل حكومة الولاية محمد أبكر معتمد الرئاسة دعم حكومته للنفرة بمبلغ خمسمائة ألف جنيه لإعادة تأهيل المدارس والمرافق الصحية والإجتماعية.

من جلنبه أوضح معتمد محلية المالحة العميد شرطة إسماعيل محمد جمعة أن مجتمع منطقة الحلف الإدارية قد ساهم بمبلغ (2)مليون و(200)جنيه لإعادة إعمار المنطقة إضافة إلى مساهمة نفير محلية الفاشر بمبلغ(170) الف جنيه وحوش أبناء الميدوب بمبلغ (500) ألف جنيه علاوة علي المواد العينية.وقال إن محليته وضعت خطة طموحة لتخطيط المنطقة.

