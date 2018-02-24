ترامب يجدد دعوته لـعسكرة التعليم

واشنطون 24 - 2 - 2018 م ( الأناضول ) -جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعوته إلى تسليح أعداد من المعلمين، لمواجهة حوادث إطلاق النار في المدارس.

وقال ترامب في كلمة، أمس الجمعة، خلال المؤتمر السنوي للمحافظين، في ولاية مريلاند: "نحن بحاجة إلى من يعتني بأبنائنا في المدارس"، بحسب "أسوشييتد برس".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "حارس الأمن لا يعرف الأطفال ولا يحبهم، أما المعلمون فهم يحبون التلاميذ".

وتابع أن "الضابط المسلح الذي فشل في التصدي للقاتل الذي اقتحم مدرسة باركلاند في فلوريدا، الأسبوع الماضي، إما جبان أو لم يتصرف بالشكل المناسب تحت الضغط".

من جهتها، انتقدت "ليلي إسكيلسن جارسيا"، رئيسة الرابطة الوطنية للتعليم، تصريحات ترامب، وقالت إن "تشويه عمل حراس الأمن أمر جدير بالشجب".

والأربعاء الماضي، اقترح ترامب تسليح عدد من المعلمين، مشيرًا أن هذا الأمر يمكن أن يساهم في التصدي للهجمات التي تستهدف المدارس بين الحين والآخر، وتسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأوضح في وقت لاحق أنه يقترح تسليح قسم من الأساتذة بشكل خفي، على أن يتم اختيارهم بشروط محددة أو إخضاعهم لتدريبات خاصة.

كما تعهد باتخاذ خطوات لتشديد التحقق من السوابق الإجرامية والوضع العقلي للراغبين في شراء أسلحة.

وفي 14 فبراير الجاري، اقتحم المراهق "نيكولاس كروز" مدرسة باركلاند الثانوية، المفصول منها، وأطلق النار على أعداد من زملائه القدامى ومعلميه، ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا، وإصابة آخرين.