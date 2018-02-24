الرياض ترفع حالة التأهب وتحذر المواطنين

الرياض 24-2018م(روسيا اليوم )- دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المملكة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وبين مدني الرياض أن أجزاء من المملكة معرضة لفرصة هطول أمطار ومنها منطقة الرياض، وتستمر حتى يوم الأحد.

وأهاب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، ومنها عدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق.

وشدد محمد الحمادي على ضرورة الابتعاد عن الأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال الجوال أثناء البرق.

كما طالب بعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة الرياض أن المديرية اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في حالة الطقس.