الاتحاد الوطني للشباب بولاية النيل الأزرق يواصل حملته التوعوية لإسناد حملة جمع السلاح

الدمازين 24 - 2 - 2018م(سونا) - دعا الاتحاد الوطني للشباب السوداني بولاية النيل الأزرق، جماهير الولاية إلى أهمية التعاون والتفاعل مع حملة جملة السلاح لإنفاذ أهداف هذه الحملة بالولاية. جاء ذلك لدى مخاطبته الجماهيرية بمنطقة السكة حديد غرب مدينة الدمازين، وذلك في إطار الحملة الشبابية التي أطلقها الاتحاد لإسناد الحملة القومية لجمع السلاح التي انتظمت الولاية، حيث تهدف الحملة لتوعية وتثقيف الشباب بأهمية جمع السلاح والمكاسب التي سيحققها .

وقال الأستاذ وليد علي آدم، أمين ألإعلام بالاتحاد في تصريح لـ(سونا) إن المنبر الشبابي الجوال أحد أهم مناشط الحملة الشبابية التي أطلقها الاتحاد، وقد تم تدشينه بمنطقة الجرف ريفي شمال الروصيرص، مشيدا بتفاعل شباب ومواطني الريف الشمالي وغرب الدمازين مع المنبر، مناشدا الشباب بضرورة دعم الحملات التوعوية والإعلامية لإنجاح حملة جمع السلاح.

وثمن ممثل القيادات المجتمعية الأستاذ مكي الحاج دور الاتحاد في تحريك فعاليات المجتمع. وناشد الشباب بضرورة إيصال رسائل الحملة إلى أسرهم ومجتمعاتهم حتى تحقق الحلمة أغراضها .

