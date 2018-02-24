مجلس وزراء شمال كردفان يقف على الاستعدادات لزيارة رئيس الجمهورية المرتقبة للولاية

الأبيض 24-2-2018 (سونا)- وقف مجلس وزراء حكومة ولاية شمال كردفان برئاسة مولانا أحمد محمد هارون، والي الولاية على الاستعدادات المتعلقة بزيارة المشير عمر حسن أحمد البشير، رئيس الجمهورية، المرتقبة للولاية، خلال الأيام القادمة لتدشين انطلاقة المرحلة الثانية لنفير نهضة الولاية (التنمية المستدامة ) ، وافتتاح العديد من المنشآت المتصلة بالمرحلة الأولى من النفير (المرحلة التأسيسية) .

وأوضح الوالي خلال التنوير الذي قدمه للمجلس أن الزيارة تشتمل على افتتاح وتدشين العديد من المشروعات التنموية والخدمية بمحليات (بارا – جبرة الشيخ – الرهد أبو دكنة – أم روابة ) ، إضافة لزيارات المجمعات الدينية ومصادر المياه الشمالية والجنوبية لمدينة الأبيض .

وأضاف هارون أن رئيس الجمهورية سيخاطب عدداً من اللقاءات الجماهيرية بـ(بارا – إستاد قلعة شيكان بالأبيض – الرهد – أم روابة ) ، كما يلتقي بالفعاليات والقيادات بالولاية .

وأشارالوالي إلى أهمية الزيارة التي تتزامن مع انطلاقة المرحلة الثانية لنفير نهضة الولاية (التنمية المستدامة ) والتي تؤسس لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين سبل كسب العيش واستكمال المشروعات التنموية ، والاستفادة من فرص الاستثمار والميزات النسبية لمنتجات الولاية .

