ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيري مقديشو الى 38 قتيلا

مقديشو 24-2-2018م( أ ف ب )- قتل ما لا يقل عن 38 شخصا الجمعة في اعتداءين بسيارتين مفخختين استهدفا القصر الرئاسي وفندقا في مقديشو عاصمة الصومال، على ما أفادت أجهزة الإغاثة الصومالية لوكالة فرانس برس.

وقال عبد القادر عبد الرحمن أدن من جهاز سيارات الإسعاف (امين) "لدينا ما لا يقل عن 38 قتيلا" بعدما كان أفاد الجمعة عن حصيلة مؤقتة من 18 قتيلا.

واستهدف التفجير الاول الذي اعقبه اطلاق نار بأسلحة أوتوماتيكية، نقطة مراقبة قرب مقر الحكومة، وبعد وقت قليل استهدف تفجير ثان فندق "دوربين" القريب.

وقال الضابط في الشرطة الصومالية ابراهيم محمد "اؤكد ان هجوما وقع قرب القصر الرئاسي"، مضيفا ان "سيارة مفخخة اخرى انفجرت قرب فندق افتتح اخيرا".

واورد ضابط اخر يدعى عبد الله احمد ان قوات الامن قتلت خمسة من المهاجمين و"الوضع عاد الى طبيعته".

وتبنت حركة الشباب الاسلامية الصومالية المرتبطة بالقاعدة التفجيرين في بيان على الانترنت مؤكدة انها استهدفت مقرين حكوميين.

ويحاول المتمردون الشباب منذ 2007 اسقاط الحكومة المركزية الصومالية التي تحظى بدعم المجتمع الدولي وقوة الاتحاد الافريقي المنتشرة في الصومال والتي تضم اكثر من عشرين الف جندي من اوغندا وبوروندي وجيبوتي وكينيا واثيوبيا.

ورغم طردهم من مقديشو في اغسطس 2011 وخسارتهم غالبية معاقلهم، لا يزال المتمردون يسيطرون على مناطق نائية يشنون منها هجمات واعتداءات انتحارية وصولا الى العاصمة مقديشو.

