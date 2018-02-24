مقتل 18 جنديا على الاقل في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية بغرب افغانستان

اعلنت وزارة الدفاع الافغانية ان 18 جنديا على الاقل قتلوا في هجوم استهدف اليوم السبت قاعدة عسكرية في ولاية فرح بغرب افغانستان وتبنته حركة طالبان.

وقال الناطق باسم الوزارة الجنرال دولت وزير لوكالة فرانس برس ان "عددا كبيرا من المتمردين هاجموا قاعدة بالا بولوك (في ولاية) فرح". واضاف "للاسف خسرنا 18 جنديا وجرح اثنان آخران".

واكد نائب حاكم هلمند يونس رسولي الهجوم واعلن عن ارسال لجنة للتحقيق الى موقعه.

وتبنت حركة طالبان الهجوم في تغريدة على تويتر. وتحدث الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد عن "مقتل عشرين جنديا وخطف اثنين" آخرين.

وهو رابع هجوم يجري السبت ضد اهداف حكومية بعد ثلاثة عمليات انتحارية استهدفت مقرين للاستخبارات الافغانية في كابول وهلمند وقاعدة للجيش في الولاية نفسها. واسفرت الهجمات الثلاثة في المجموع عن سقوط خمسة قتلى على الاقل وجرح نحو عشرين شخصا آخرين، حسب آخر حصيلة رسمية.

فقد اعلنت وزارة الداخلية الافغانية مقتل شخص واحد على الاقل وجرح ستة آخرين عندما فجر انتحاري نفسه امام مقر الاستخبارات الافغانية القريب من الحي الدبلوماسي في العاصمة الافغانية. وقال الناطق باسم الوزارة نجيب دانيش لفرانس برس ان "انتحاريا فجر نفسه في قطاع شاش داراك في كابول ما ادى الى مقتل شخص واحد وجرح ستة آخرين".

وفي الوقت نفسه، ناطق باسم سلطة هلمند عمر زاواك لفرانس برس ان هجوما وقع في اقليم ند علي الذي استعاده الجيش الافغاني قبل اشهر، موضحا ان مقاتلي طالبان اطلقوا آلية هامفي مفخخة ضد قاعدة عسكرية لكن "الجنود تمكنوا من رصدها وتدميرها بقذذيفة مضادة للدروع (آر بي جي)" قبل ان تصل الى هدفها.

واضاف "للاسف قتل جنديان في العملية وجرح سبعة آخرون".

وبعيد هذه العملية، انفجرت سيارة مفخخة امام سور مكاتب ادارة الامن الوطني (الاستخبارات) في لشكر كاه عاصمة ولاية هلمند ما اسفر عن سقوط ثمانية جرحى كما قال الناطق باسم شرطة هلمند سلام افغان في اتصال هاتفي.

