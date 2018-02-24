مجلس أحزاب الوحدة الوطنية يدعو قادة الحركات المسلحة لطي صفحة الحرب

الخرطوم في 24-2-2018(سونا) - جدد مجلس أحزاب الوحدة الوطنية إشادته بالمراسيم والقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية بشأن وقف إطلاق النار والعفو عن من وضع السلاح.

ودعا الأمين العام للمجلس، عبود جابر، الحركات المسلحة وقياداتها لوضع السلاح والعودة لحضن الوطن وبدء خطوات جديدة أساسها السلام وطي صفحات الماضي لتخليص البلاد من آثار الحرب.

وبارك المجلس الخطوات التي تقودها جهات خارجية وداخلية للم الشمل وإنهاء حالة الاحتراب التي استمرت طويلاً.

وتوقع جابر أن تشهد البلاد حراكا إيجابيا من حملة السلاح للوصول لحلول وسلام بين المجموعات الحاملة للسلاح والحكومة.

وجدد وقوفه مع الخطوات التي تم اتخاذها بشأن معالجة معاش الناس.

