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البشير يخاطب الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس أمناء الوكالة الإسلامية للإغاثة

التاريخ : 24-02-2018 - 06:35:00 مساءً
الخرطوم 24-2-2018م (سونا) - يخاطب المشير عمر حسن أحمد البشير، رئيس الجمهورية، الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس أمناء الوكالة الإسلامية للإغاثة فى دورة انعقاده الثانية عشر، يوم الاثنين، بمقر مستشفى الحكمة الجديد الصحافة .
وقال السيد عمر عثمان محمود، الأمين العام للوكالة الإسلامية للإغاثة أنه سيتم خلال فعاليات الاجتماع افتتاح مستشفى الحكمة الجديد على يد السيد الرئيس ، مبيناً أن الاجتماع سيناقش تقارير الأداء للوكالة ومؤسساتها ويضع الخطط والموجهات للمرحلة القادمة .
وأشار سيادته إلى أن الوكالة في الفترة السابقة قدمت خدمات مختلفة في مجال الصحة والتنمية والرعاية الاجتماعية وبناء القدرات داخل دولة المقر وعبر مكاتبها الإقليمية، حيث بلغ جملة المستفيدين من خدماتها خلال دورة الأمناء (4.646.414.) .
وأكد أن الوكالة تتطلع إلى القيام بدور طليعي في المرحلة القادمة في مناطق التماس وتجاه اللاجئين من دولة جنوب السودان .
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