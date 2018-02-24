قوات أمريكية تصل إلى إسرائيل للمشاركة فى مناورات عسكرية مشتركة

تل ابيب 24-2-2018م (أ ش أ ) وصل نحو 2500 من أفراد القيادة العسكرية الأمريكية فى أوروبا إلى إسرائيل، استعدادا لإجراء المناورات العسكرية المشتركة الضخمة "كوبرا العرعر" مع قوات الدفاع الجوى الإسرائيلية، المقررة فى الرابع من شهر مارس المقبل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى، اليوم السبت، إن المناورات التى ستستمر لمدة أسبوعين يشارك فيها من الجانب الإسرائيلى 2000 جندى من سلاح الجو، وتتضمن مناورات حية، إلا أن أغلبها ستجرى بطريقة المحاكاة على أجهزة الحاسب الآلى، وكانت القوات الأمريكية، نشرت فى وقت سابق أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ فى جميع أنحاء إسرائيل، قبيل بدء المناورات العسكرية التى تجرى كل عامين، ومنها أنظمة "باتريوت" المضادة للصواريخ.

وأضافت الصحيفة، أن المناورات تحاكى سيناريو تنتشر فيه القوات الأمريكية فى إسرائيل لمساندة قوات الدفاع الجوى لجيش الاحتلال الإسرائيلى، ويشنان معا سيناريوهات متعددة لتهديدات قصف صاروخى فى مناطق مختلفة، تتضمن مواجهة هجمات الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار والقصف الصاروخى الكثيف من جبهات متعددة والصواريخ الموجهة بدقة.

وتتضمن التدريبات استخدام أنظمة الدفاع الصاروخى (آرو)، والقبة الحديدية وباتريوت ومنظومة مقلاع داوود وهى منظومة الدفاع الجوى الصاروخى الإسرائيلية التى أعلن جيش الاحتلال تشغيلها العام الماضى، يذكر أن مناورات "كوبرا العرعر" الأمريكية-الإسرائيلية، كانت بدأت عام 2001، وتجرى هذا العام للمرة التاسعة، وستكون أكبر مناورة مشتركة لإسرائيل مع قيادة القوات الأمريكية فى أوروبا هذا العام.



