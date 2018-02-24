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أخبار محلية - سياسية

رئيس الكونغو والمعارضة يعلنان عدم التوصل لتسوية حول التظاهرات

التاريخ : 24-02-2018 - 11:38:00 مساءً
كينشاسا 24-2-2018م (أ ف ب) لم تتوصل سلطات كينشاسا ومحامو منظمى تظاهرة مقررة الأحد، إلى تسوية حول تنظيم هذه المسيرة التى يعتزم الكاثوليك المشاركة فيها احتجاجا على بقاء جوزف كابيلا فى السلطة فى جمهورية الكونغو الديموقراطية، على ما علمت وكالة فرانس برس من الطرفين السبت.
ودعا حاكم كينشاسا أندريه كيمبوتا منظمى المسيرة إلى "جلسة عمل" صباح السبت "للنظر فى المسار المناسب" للمتظاهرين، وفق رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وقال رئيس "الجمعية الكونغولية لتحقيق العدالة" جورج كابيامبا لفرانس برس إن لجنة التنسيق العلمانية، المجموعة القريبة من الكنيسة الكاثوليكية، "طلبت مواكبة قانونية" من منظمته غير الحكومية.
وتابع أن "المحامين ذهبوا حاملين مسارات التظاهرات لبحثها مع السلطات، لكن الأخيرة طالبت بحضور أعضاء من لجنة التنسيق العلمانية"، مضيفا أن "الأمر مثير للشكوك، يريدون حضهم على الظهور لاعتقالهم".



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