روسيا تدعو لمحادثات مع أمريكا بشأن كوريا الشمالية

موسكو 24-2-2018م (رويترز ) قالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن نائب وزير الخارجية الروسى إيجور مورجولوف دعا، اليوم السبت، لإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن كوريا الشمالية.

وجاءت التصريحات بعد قرار الولايات المتحدة فرض أكبر مجموعة عقوبات على كوريا الشمالية بهدف الضغط عليها للتخلى عن برامجها النووية والصاروخية.

ونقلت الوكالة عن مورجولوف قوله "أنا متأكد من أن التطور السريع فى شبه الجزيرة الكورية فى الوقت الحالى يحتاج لحوار روسى أمريكى فعال بهذا الشأن".

وأكد أن موسكو أرسلت دعوة لإجراء محادثات إلى جوزيف يون المبعوث الأمريكى الخاص لكوريا الشمالية، كما جدد الدبلوماسى الروسى دعوته لإجراء محادثات بين واشنطن وبيونجيانج.







