باكستان تتوعد بالإسراع فى اتخاذ خطوات لمحاربة تمويل الإرهاب

إسلام آباد 24-2-2018م (أ ش أ) قال وزير الداخلية الباكستانى إحسان إقبال، اليوم السبت، إن بلاده ستسرع فى اتخاذ خطوات لمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وذلك بعد مرور يوم واحد من تجنب بلاده الإدراج ضمن قائمة لمراقبة تمويل الإرهاب من قبل مجموعة مراقبة عالمية.

وأضاف إقبال- وفقا لشبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، إن أداء بلاده فى الحرب على الإرهاب أفضل من الآخرين لكنها تواجه "ضغطا من قبل واشنطن".

وكانت باكستان قد أفلتت، أمس الجمعة، من أن يتم إدراجها من قبل "مجموعة العمل المالى" فى "القائمة الرمادية" للدول التى لا تبذل ما يكفى من جهد لمحاربة تمويل الإرهاب، وأرسلت كل من أمريكا وبريطانيا خطابا مشتركا للمجموعة لدعم إدراج باكستان فى تلك القائمة.

يشار إلى أن باكستان كانت مدرجة فى تلك القائمة خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2015، وتخشى باكستان من أن عودتها لتلك القائمة ستمنع الاستثمارات الأجنبية وتعيق تعاملها مع الأسواق المالية العالمية.



