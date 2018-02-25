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أخبار محلية - علوم وتكنلوجيا

مصادر: أبل تطلق شاحنها الجبار خلال أيام

التاريخ : 25-02-2018 - 12:35:00 مساءً
أبوظبي 25-2-2018م ( سكاي نيوز عربية )- من المتوقع أن تطلق عملاق الأجهزة الذكية "أبل"، شاحنا لاسلكيا فريدا منتظرا في مارس المقبل، وفق ما ذكرت مدونة متخصصة في أخبار "أبل".
وقالت مدونة macotakara اليابانية، السبت، إن بوسع الشاحن الجديد تزويد 3 أجهزة ذكية بالطاقة.
والشاحن الجديد عبارة عن لوح أبيض بيضاوي الشكل، يمكن للمستخدم مثلا وضع هاتفه الذكي وساعته وجهاز ثالث فوقه لتتم عملية الشحن.
وسيحرر الشاحن الجديد المستخدمين من الحاجة إلى الكوابل التي تحتاج إلى نقاط كهربائية، كما أنها قد تتعرض للفقدان.
وكانت تقرير سابقة تحدثت عن أن سعر الشاحن الجديد سيبلغ 200 دولار أميركي، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الشركة الأميركية بخصوص المنتج الجديد.
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