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أخبار محلية - سياسية

أمين أمانة إفريقيا بالمؤتمر الوطني يلتقي مستشار وزير الخارجية الأثيوبي لدول الجوار والإيقاد

التاريخ : 25-02-2018 - 01:05:00 مساءً
الخرطوم 25-2-2018م (سونا)- إستقبل نائب رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني أمين أمانة إفريقيا بالمؤتمر الوطنى د. الصادق محمد علي بمكتبه اليوم ، عضو الحزب الحاكم بأثيوبيا مستشار وزير الخارجية الأثيوبي لدول الجوار والإيقاد السفير الأثيوبي السابق بالخرطوم عبادي زمو .
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في الحزبين كما تلقي أمين أمانة إفريقيا تنويرا عن الإجراءات التي يتبعها الحزب الحاكم في أثيوبيا للوصول إلي خارطة الطريق التي تشمل اختيار رئيس جديد للحزب الحاكم عقب اختيار رؤساء الأحزاب المكونة للإئتلاف الحاكم .
الجدير بالذكر أن المؤتمر الوطني ظل يتابع التطورات السياسية في أثيوبيا بصورة راتبة حرصا على أهمية وأزلية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
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