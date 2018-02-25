اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية تستعرض تقارير أداء عدد من وزارات القطاع للعام 2017م

الخرطوم 25-2-2018م (سونا) - استعرضت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية في اجتماعها اليوم الأحد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة السيدة منى إسماعيل أبو حراز وكيل وزارة المالية تقارير الأداء للعام 2017م لوزارات السياحة والآثار والحياة البرية والبيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية والموارد المائية والرى والكهرباء ،والتي هدفت إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج القومي وزيادة القدوم السياحي والحفاظ على البيئة وترقيتها وصولاً للتنمية المستدامة وتنفيذ مشاريع المياه والكهرباء والمحافظة على استدامتها.

من جهة أخرى اعتمدت اللجنة الفنية اتفاقية تحالف الطاقة الشمسية بين السودان والهند والتي هدفت إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية ومعالجة التحديات من خلال تبادل الخطط والمعلومات والعمل على تحقيق التنمية المستدامة باستخدام هذه الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأوصت اللجنة بالإهتمام والتركيز على الآثار كونها جاذبة للسياح وعمل حصر دقيق للأماكن السياحية ووضع شرطة خاصة لحماية البيئة وإيلاء المزيد من الاهتمام لمشروعات الطاقة الشمسية.