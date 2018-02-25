مساعدرئيس الجمهورية يلتقي وفد شركة cms الهندسية التركية

الخرطوم 25-2-2018م(سونا)- التقى مساعد رئيس الجمهورية الشيخ إبراهيم السنوسي بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بوفد شركة cms الهندسية التركية المتخصصة في مجال الطاقة والنفط .

وبحث القاء فرص وإمكانية المساهمة التركية في مجال الكهرباء والنفط في السودان.

وقال سورس يازجي رئيس مجلس إدارة شركة cms في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن مساعد الرئيس أكد أهمية العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا مشيرا إلى أهمية تطويرها وتعزيزها من خلال المشروعات التنموية و الخدمية بما يخدم شعبي البلدين والتبادل التجاري بين البلدين خاصة وأن السودان يزخر بفرص كبيرة وواعدة في كل المجالات.

وأكد يازجي أن فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه القطاع الخاص بالتوجه إلى السودان لتقديم الخدمات للشعب السوداني.