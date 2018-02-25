المؤتمر العام لحزب الأمة المتحد بالجزيرة يعتمد ترشيح البشير رئيساً في 2020م

مدني 25-2-2018م (سونا) - أعلن حزب الأمة المتحد بولاية الجزيرة إعتماده ترشيح المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيساً للجمهورية في إنتخابات 2020م.

جاء ذلك خلال المؤتمر العام للحزب بولاية الجزيرة الذي إنعقد اليوم بقاعة التأمين الصحي بود مدني برئاسة الأستاذ بابكر أحمد دقنة رئيس الحزب ووزير الدولة بالداخلية بحضور الأستاذ تاي الله أحمد فضل الله المعتمد برئاسة الولاية ممثل والي الجزيرة وعدد من قيادات القوى السياسة بالولاية.

ودعا الأستاذ بابكر أحمد دقنة رئيس الحزب القوى والأحزاب السياسية للتوحد والتصالح للحفاظ على مصالح الوطن وأمنه واستقراره مؤكداً مضي حزبه قدماً في المشاركة في حكومة الوفاق الوطني داعياً المعارضين وحاملي السلاح للحاق بركب الحوار الوطني لمجابهة الاستهداف الذي تتعرض له البلاد .

وأيّد دقنة مطلب المؤتمر العام للحزب بالجزيرة بترشيح البشير رئيساً للجمهورية في انتخابات 2020م.

من جانبه امتدح الأستاذ تاي الله أحمد فضل الله ممثل والي الجزيرة المسلك الشوري والمؤسسي للأحزاب بولاية الجزيرة وهي تعقد مؤتمراتها مؤكداً أن هذا الحراك السياسي المؤسسي هو ما يعصم البلاد من ويلات الفرقة والشتات محيياً مجاهدات أبطال وشهداء الأنصار والمهدية.

وقال الأستاذ عبد الرحمن عامر رئيس قوى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الداعمة للوثيقة الوطنية إن الحوار الوطني هو أعظم ما أنتجته عبقرية الأمة السودانية في الراهن السياسي ممتدحاً المعالجة والتعامل الذي تم للأحداث السياسية الأخيرة عقب إعلان الموازنة وآصفاً تعامل السلطات بالإنضباط والذي توج بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين.

وكان الأستاذ معتصم التوم رئيس الحزب بالولاية قد أعلن أن المؤتمر العام سيعقد بعد عقد 8 مؤتمرات بالمحليات و551 مؤتمراً بالوحدات الإدارية.