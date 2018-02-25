حسبو يوجِّه بتطوير الشرطة الشعبية

الخرطوم 25-2-2028م(سونا)-وجه نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بتطوير مؤسسة الشرطة الشعبية المجتمعية وتعزيز دورها خاصة بمناطق النزاعات و تطبيع الحياة المدنية في تلك المناطق.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم المنسق العام للشرطة الشعبية المجتمعية السيد يوسف بشير الذي أوضح في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن نائب رئيس الجمهورية أمن على دور الشرطة الشعبية في إسناد قوات الشرطة وتطبيع الحياة المدنية بمناطق النزاعات سيما في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

كما تناول اللقاء مشروعات الشرطة الشعبية المجتمعية و تقديم الخدمات للمجتمع السوداني.

وأشار منسق الشرطة الشعبية الي الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر التقييمي للشرطة الشعبية في الفترة المقبلة.

