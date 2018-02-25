مجلس الوزراء يجيز تقرير مطلوبات زيادة القدوم السياحي

الخرطوم في 25-2-2018م(سونا) - أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، تقرير مطلوبات زيادة القدوم السياحي للبلاد، قدمه د. محمد أبو زيد مصطفى، وزير السياحة والآثار والحياة البرية.

وأوضح د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن المطلوبات تضمنت من وزارة الداخلية إجراءات منح التأشيرة وتسهيل عبور السياح ومن وزارة المالية مطلوبات تتعلق بزيادة ميزانية المشاركة في المعارض الخارجية ومن وزارة النقل والطرق والجسور مطلوبات تتعلق بزيادة النقل السياحي وإكمال طرق السبلوقة ومحمية الدندر والنقعة والمصورات وجبل الداير ومن وزارة الخارجية إخضاع الديبلوماسيين لدورات تدريبية في مجال السياحة فضلا عن إنشاء وزارة الدفاع مهبط بمحمية الدندر وتنفيذ مطارات بمناطق الجذب السياحي وكذلك توفير خدمات تتعلق بالاتصالات والمياه والكهرباء بمناطق الجذب السياحي وزيادة الحوافز الاستثمارية بها.

ووجه مجلس الوزراء بأهمية منح الامتيازات والإعفاءات للقطاع الخاص للاستثمار في المجال السياحي كما وجه بإلغاء القيود على حركة السياح بعد دخولهم للبلاد. وشكل المجلس لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتولي أمر متابعة تنفيذ هذه المطلوبات التي وردت في التقرير بعد تحديد الإجراءات المطلوبة ومواقيت تنفيذها كما قرر مجلس الوزراء حرية حركة السياح داخل البلاد إلا في المناطق التي تحظرها الأجهزة الأمنية .