مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون الجنسية السودانية تعديل لسنة 2018

الخرطوم في 25 -2 -2018 م (سونا) - أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، مشروع قانون الجنسية السودانية تعديل لسنة 2018 ، قدمه الفريق شرطة حامد منان، وزير الداخلية، وذلك لإزالة تعارض دستوري بين القانون والدستور.

وبموجبه صار من حق المواطنين من أم سودانية وأب جنوب سوداني التمتع بالجنسية السودانية أسوة بأبناء السودانيات من أجانب من الدول الأخرى.

إلى ذلك أجاز المجلس مجموعة من البرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم بين السودان وتركيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وبين السودان والأردن في مجال التربية والتعليم، وبين السودان وبيلاروسيا في مجال الزراعة والأغذية والصناعة، وبين السودان وتونس حول إعفاء حاملي جوازات السفر الديبلوماسية الخاصة من تأشيرة الدخول، وبين بنك السودان والبنك الوطني لبيلاروسيا للتعاون وتبادل المعلومات.

كما تلقى المجلس تقريراً من بروفسير عبد اللطيف العجيمي، وزير الزراعة والغابات حول انعقاد المؤتمر الثلاثين لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بإفريقيا والذي انعقد مؤخرا بالخرطوم وسط حضور دولي كثيف .

