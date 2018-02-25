الساعة الآن اليوم آخر تحديث 08:59:00 PM

أخبار محلية - سياسية

رئيس القضاء يلتقي بوالي ولاية كسلا

التاريخ : 25-02-2018 - 03:54:00 مساءً

الخرطوم 25 -2 -2018 م (سونا) - التقى مولانا/ بروفيسور حيدر أحمد دفع الله -رئيس القضاء - بمكتبه صباح اليوم بالسيد آدم جماع، والي ولاية كسلا . وبحث اللقاء تفعيل قانون الطوارئ بالولاية، وذلك للحد من جرائم التهريب والإتجار بالبشر.
كما تطرق اللقاء إلى ضرورة رفع مستوى التعاون بين الجهاز القضائي بولاية كسلا وحكومة الولاية بهذا الشأن.
وأكد والي ولاية كسلا المستوى العالي من التفاهم بين حكومة الولاية والسلطة القضائية.
وشكر رئيس القضاء ، السيد الوالي على الزيارة، مشيرا إلى أن العملية العدلية لا تكتمل إلا بتضافر الجهود وتعاون الجهاز التنفيذي. وثمن دور الولاية في هذا الشأن.

ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء