رئيس القضاء يلتقي بوالي ولاية كسلا



الخرطوم 25 -2 -2018 م (سونا) - التقى مولانا/ بروفيسور حيدر أحمد دفع الله -رئيس القضاء - بمكتبه صباح اليوم بالسيد آدم جماع، والي ولاية كسلا . وبحث اللقاء تفعيل قانون الطوارئ بالولاية، وذلك للحد من جرائم التهريب والإتجار بالبشر.

كما تطرق اللقاء إلى ضرورة رفع مستوى التعاون بين الجهاز القضائي بولاية كسلا وحكومة الولاية بهذا الشأن.

وأكد والي ولاية كسلا المستوى العالي من التفاهم بين حكومة الولاية والسلطة القضائية.

وشكر رئيس القضاء ، السيد الوالي على الزيارة، مشيرا إلى أن العملية العدلية لا تكتمل إلا بتضافر الجهود وتعاون الجهاز التنفيذي. وثمن دور الولاية في هذا الشأن.



