رئيس القضاء يقف على سير العمل بمجمع محاكم الخرطوم شرق وامتداد ناصر

الخرطوم 25 -2 -2018 م (سونا) - وقف مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله، رئيس القضاء، اليوم، يرافقه مولانا فيصل خضر، رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم ومولانا عثمان الصديق، المسجل العام للأراضي ومولانا عبد الرحيم قسم السيد، الرئيس العام لإدارة المحاكم، وقف على سير إجراءات العمل بالمجمع وتسجيلات الأراضي. واطلع على ملفات الأحكام، مثمنا الجهود التي يبذلها السادة القضاة في تحقيق العدل، مؤكدا سعي السلطة القضائية لترقية العمل القضائي.

وأكد رئيس القضاء اهتمام السلطة القضائية بتذليل كل المعوقات التي تعترض سير العمل مما ينعكس إيجابا في سرعة الفصل في القضايا لتحقيق العدل بين الناس، داعيا القضاة إلى أهمية الإسراع في الفصل في الدعاوى مع تجويد الأحكام.

كما قام بروفسير حيدر بزيارة لغرفة المحامين، واطمأن على المستوى العالي من التعاون بين القضاة والمحامين، واستمع لشكاوى المواطنين، داعياً إلى استعجال النظر في الدعاوى واستخراج شهادات البحث.

