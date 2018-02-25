مجلس الوزراء يجيز تقريرا حول مشروع تقوية تعليم الأساس



الخرطوم في 25 -2 -2017 م (سونا)- أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، تقريرا حول مشروع تقوية تعليم الأساس، قدمته الأستاذة آسيا محمد عبد الله، وزيرة التربية والتعليم.

وأوضح د. عمر محمد صالح، الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن للمشروع ممول من البنك الدولي بقيمة 76.5 مليون دولار، وتم تنفيذه في كل ولايات السودان، ويتضمن تحسين البيئة المدرسية بإنشاء 1312 فصلا دراسيا، وتوفير الإجلاس في 898 فصلا، وتدريب 59090 معلما، وتوزيع 16.5 مليون كتاب مدرسي في الفصول المختلفة .

وأثنى ولاة الولايات الذين شاركوا في الجلسة على المشروع و التنسيق العالي الذي تم بين وزارة التربية والتعليم والولايات المختلفة خلال فترة تخطيط وتنفيذ المشروع. وأشاد مجلس الوزراء بوزارة التربية والتعليم لإشرافها على تنفيذ المشروع وبالمجتمع الدولي الذي أسهم في توفير مطلوباته. ووجه المجلس بضرورة الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع.

