تشريعى الخرطوم يجيز جدول أعمال المجلس

الخرطوم 24 -2018 م (سونا) - أجاز اجتماع الهيئة القيادية لمجلس تشريعي ولاية الخرطوم في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة المهندس صديق محمد علي الشيخ، رئيس المجلس، أجاز جدول أعمال المجلس حتى نهاية الدورة السادسة والتي من المقرر أن تنتهي في أواخر شهر مارس المقبل .

وحدد الاجتماع جدول الأعمال لمناقشة خطط وحدات الولاية للعام 2018م بالإضافة لتقارير الأداء العام 2017م ومناقشتها داخل قبة البرلمان لإجازتها.

وأوصى الاجتماع بأن تستعرض وزارة الثقافة والإعلام فى جلسة الأربعاء من الأسبوع الجاري على أن تستعرض وزارة الزراعة في جلسة الخميس من نفس الأسبوع .

على صعيد آخر استمع الاجتماع لخطط اللجان المتخصصة فيما يتعلق بالتكاليف السابقة والخاص بمتابعة وإنفاذ القوانين الصادرة من المجلس. وقد وجه الاجتماع بالإسراع فى تحديد الأولويات التي تطلبها المرحلة من قوانين والعمل مع الأجهزة التنفيذية لعمل خطة إعلامية لنشر ثقافة القانون والتبصير به عبر وسائل الإعلام المختلفة لتحقيق العدالة في إنفاذ القوانين .

