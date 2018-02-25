حسبو يرأس اجتماع مؤتمر الحدود السودانية التشادية

الخرطوم 25-2-2018م(سونا) - رأس الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن، اليوم، بالقصر الجمهوري، اجتماع مؤتمر الحدود السودانية التشادية الذي سينعقد في الفترة من الرابع و الخامس من شهر مارس المقبل بولاية غرب دارفور مدينة الجنينةـ بحضور رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدكتور فيصل حسن إبراهيم و أعضاء اللجنة .

و قال السفير عطا المنان بخيت، وزير الدولة بوزارة الخارجية في تصريح صحافي إن الاجتماع أمن على ضرورة الإعداد الجيد للمؤتمر لما له من علاقات متميزة و تاريخية بين السودان و دولة تشاد، كما استمع إلى تقرير مفصل من رئيس اللجنة العليا للمؤتمر و رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر .

و أبان بخيت أن المؤتمر سيناقش ثلاث أوراق عمل تشمل قضايا أمنية و الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية إلي جانب اجتماعات قطاعية تشمل اجتماع الإدارة الأهلية و اجتماع الحزبين الحاكمين في البلدين و اجتماع قطاع رجال الأعمال بالإضافة إلى أن الاجتماع وقف على قائمة المشاركين بين الجانبين السوداني و التشادي على الترتيبات اللوجستية والمتعلقة باستقبال ووداع المشاركين و الرئيسين فخامة المشير عمر البشير، رئيس الجمهورية، و فخامة الرئيس التشادي، إدريس ديبي، و تشريفهم للجلسة الختامية للمؤتمر .

وأوضح بخيت أن الاجتماع اطلع على النص النهائي لتوصيات المؤتمر المقترحة من الجانبين و المسودة المتفق عليها فيما يتعلق بالبيان الختامي و المصفوفة التي سيوقع عليها الرئيسان .

